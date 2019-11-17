أخبار مصر | للمرة الثانية.. "نظمي" نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. "نظمي" نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتخب المؤتمر الدولى لنقابات الخدمات العامة المنعقد حاليا بالعاصمة القبرصية الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائبا لرئيس الاتحاد الدولى لنقابات الخدمات لمدة 4 سنوات قادمة للمرة الثانية على التوالى.

يناقش المؤتمر الذى يضم ممثلون عن المنظمات النقابية بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية الذين هم اعضاء فى الاتحاد الدولى للخدمات قضايا الخصخصة وتأثيرها على الطبقة العاملة، بحضور جورج مافريكوس الامين العام لاتحاد النقابات العالمى.

والتقى دكتور نظمى يرافقه احمد فهمى نائب اول رئيس النقابة العامة بالمرافق، بعدد من الوفود المشاركة وتم بحث أوجه التعاون لخدمة التنمية وتبادل الخبرات الفنية.

وأشار نظمى الي رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقى وتطلعه إلى تحقيق التنمية الشامله بأفريقيا والتكامل الاقتصادى من خلال إقامة المشروعات المشتركة والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية، ولفت انه خلال لقائه مع الأمين العام لاتحاد العمال في قبرص "بيو بامبيس كرياتس" أشاد الطرفان بحسن العلاقات بين البلدين والعمل على تطورها مستقبلا لصالح شعبى البلدين ومن اجل الاستقرار والسلام فى كافة أنحاء المنطقة.