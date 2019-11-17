أخبار مصر | لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان تستقبل سفيرة مالاوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان تستقبل سفيرة مالاوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، سفيرة دولة مالاوي لدي مصر كارولين موسي.

ويأتى ذلك في إطار سلسلة لقاءات اللجنة المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، من حيث المبدأ.

وفي نفس السياق، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إنه سيتم التصويت نداءً بالاسم على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 غدًا.

