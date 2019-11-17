أخبار مصر | "عبدالعال" يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، وقد أحال خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم، قرارين لرئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

حيث أحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أيضًا.

