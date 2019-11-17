أخبار مصر | مطالب بتدخل الرئيس.. الغموض يستمر وأزمة تكليف "الأطباء" تتفاقم (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطالب بتدخل الرئيس.. الغموض يستمر وأزمة تكليف "الأطباء" تتفاقم (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زالت أزمة نظام التكليف الجديد تتصاعد بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، واحتدت حين أصدرت الوزارة بيانا أعلنت فيه أنها أخطرت النقابة بالنظام الجديد، وهو ما نفته النقابة مطالبة بتأجيل تطبيق النظام الجديد هذا العام حتى تتضح الأمور حول النظام الجديد ويتم مناقشته، وهو ما دفع نقابة الأطباء فى مناشدة رئيس الجمهورية ومطالبته بالتدخل لإنهاء الأزمة التى تهدد مصير ومستقبل العديد من شباب الأطباء.

لماذا ادعت وزيرة الصحة انها ابغت النقابة بنظام التكليف الجديد؟!

طالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، مطلع الشهر الحالى، بعقد لقاء عاجل مع وزيرة الصحة، لمناقشة النظام الجديد لتكليف الأطباء، بعدما أعلنت وزارة الصحة أنها أخبرت النقابة بالنظام الجديد قبل الإعلان عنه، وهو ما نفته النقابة، وبادرت النقابة بإرسال خطاب رسمي للوزارة، للمطالبة بالرد على التساؤلات، والاستفهامات المثارة حول النظام وكذلك عدم اتخاذ اية اجراءات تنفيذية قبل إرساله ودراسته.

وأشارت النقابة، إلى أن دفعات التكليف الجديدة، قد أعلنت اعتراضها على النظام من معلومات وملامح متناثرة عنه، لافته إلى أن الطلب يأتى فى محاولة لفتح باب النقاش والتفاهم، بين النقابة والوزارة، لدراسة النظام الجديد للتكليف.