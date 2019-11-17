مصر | انهيار منزل مهجور بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار منزل مهجور بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار منزل مجهور اليوم الأحد، بأحد الشوارع القريبة من ميدان الجيزة، ما تسبب في كسر ماسورة مياه الشرب، وأخطرت الأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط منزل مهجور وخالي من السكان، بحارة الباشا المتفرعة من شارع الفاتح بنطاق قسم شرطة الجيزة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الشارع المشار إليه على بعد أمتار من ميدان الجيزة، وإن انهيار المنزل تسبب في كسر ماسور مياه الشرب، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وأخطرت محافظة الجيزة لإصلاح مأسور المياه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.