مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بتلقي تمويلات بغرض الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنياية تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب.

وشمل القرار كل من: "جمال عوض، وعزيز صومع، وعصام جمهة، وسعيد نعمة، وعصام البياني، وبهاء الحمراوى".

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

