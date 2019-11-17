مصر | إحالة عدد من المتهمين بـ "تنظيم كتائب حلوان" للجنايات بتهمة إهانة القضاء

كما قررت المحكمة الاكتفاء بما تم من إجراءات في القضية مع الدائرة السابقة واستكمال المرافعات لمن لم يترافع أو لمن يحب ان يعيد مرافعته، كما أحالة المحكمة العديد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة القضاء بعد أن صدر منهم هرج ومرج وتصفيق أثناء انعقاد الجلسة وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة وحاكمتهم على هذه التهمة وسوف تصدر حكمها في جلسة بعد غدًا الثلاثاء.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.