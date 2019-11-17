شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمود البنا: «دفاع المتهمين مستفزين للكل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال والد محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، إن سبب مغادرته لجلسة محاكمة محمد راجح، لأنه أُصيب بخيبة أمل كبيرة عند سماع الدفاع عن المتهمين، الذين «كانوا مستفزين للكل». ** شاهد تصريحات والد محمود البنا:

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