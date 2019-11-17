شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة «خادمي القضاة» تستعرض برنامجها الانتخابي: «الفرقة تضيع هيبتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، ورئيس قائمة خادمي القضاة، المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، بـ«لم الشمل وتحقيق الاستقلال» وذلك خلال جولته الانتخابية وأعضاء قائمته على مقار المحاكم والنيابات بمحافظات الدقهلية والبحيرة والإسكندرية.

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واستعرض «الشافعي» ملامح من برنامجه الانتخابي، قائلاً: «قد صدقنا النية وعقدنا العزم على أن نضع بين أيديكم برنامجًا يُلبي الطموحات دون شطط أو متاجرة، معتصمين بحبل الله ثم حبلكم لإعادة مجدنا السابق، والله من وراء القصد، وهو على ذلك خير الشاهدين».

وقال «الشافعي»: إن فرقة القضاة وتيههم لا يتأتى معه سوى ضياع هيبتهم، والتدخل في شئونهم، وإهدار استقلالهم، ومن هذا المنطق تتركز أهداف برنامجنا في هذا الشأن على لم وحدة القضاة جميعًا وإعادتهم تحت راية واحدة كسابق عهدها فإن ذلك لن يتأتى سوى بتوقير مجلس القضاء الأعلى باعتباره المُنوط به شؤون العدالة والقضاة في مصر، والالتفاف حوله والشد من أزره في مواجهة مصاعب الشأن القضائي، انطلاقًا من الاحترام والتكافؤ بين جميع قضاة مصر على اختلاف درجاتهم».

يذكر أن الانتخابات تُجرى في 20 ديسمبر المقبل، على 17 مقعدًا بمجلس إدارة النادي، وهي مقاعد: رئيس النادي، والمتقاعدين، والمستشارين، ورؤوساء المحاكم والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، وتغلق اللجنة المٌشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، باب التنازلات 20 نوفمبر الجاري.