شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية أمام «النواب»: تطوير أداء قيادات الصف الثاني من أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية، لذلك جعلت تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادى ثانى على رأس أولوياته منذ توليه الوزارة.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، أن عملية تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين، مشيراً إلى أنه في عام 2018 تم تدريب 71 مرشحاً لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة 3 أسابيع للمسابقة التي تمت في عام 2017، وفي عام 2019 سيتم تدريب عدد 80 مرشح لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة أسبوعين مكثفين للمسابقة التي تمت في نفس العام.

واستعرض «شعراوى» خطة مركز التنمية المحلية بسقارة للتدريب، وقال إنه تم عقد أكثر من ورشه عمل قبل بداية الخطة مع مديري الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات للتدريب على آليات تحديد الاحتياجات التدريبية وقياس فجوة المهارات للعاملين وكيفية قياس العائد من التدريب وصولا لوضع الخطة التدريبية لمركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات، لافتاً إلأى أن هناك تكليف من القيادة السياسية لوزارة التخطيط بدراسة آليات تدريب كوادر الإدارة المحلية بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وسيتم تدريب 200 متدرب من كافة المحافظات على مجوعتين تدريب.

وأضاف شعراوى، أنه بعد التدريب ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية وبالتنسيق مع كل المحافظات بمتابعة تطور أداء المتدربين وتقييم الأداء الوظيفي والشخصي والقيادي لهم من خلال تقارير ربع سنوية وعقد لقاءات نصف سنوية لهم في ورش عمل مجمعة بمركز تدريب سقارة التابع للوزارة.

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فيما قال المهندس صلاح شحاتة مسؤول ملف التدريب بالوزارة، إن الخطة تتضمن التخطيط لتنفيذ 137 دورة تدريبية وورشة عمل يستفيد منها 8700 متدرب بالإدارات المختلفة بالمحافظات، وعلى كافة المستويات التنظيمية (بنسبه زيادة 100 % عن العام السابق) خلال 42 أسبوع تدريبي بإجمالي 761 يوما تدريبيا في 7600 ساعة تدريب.

وأشار شحاتة، إلى أن الحقائب الجديدة بالخطة بلغت 50 حقيبة (منها 15 حقيبة بالتعاون مع المنظمات الدولية) لتواكب احتياجات المحافظات والتطورات على ساحة المحليات، بالإضافة إلى 10 دورات لتدريب الكوادر الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وتابع: «كما تم إجراء اختبارات لتحديد المستوى لعدد 7 دورات بإجمالي 2160 مرشح من كل المحافظات على مدار 12 يوم قبل بداية الخطة بالمحافظات ومركز سقارة»، وقال: «من المقرر أن يعقب الاختبارات والمقابلة الشخصية تحديد نواحي الضعف في السمات القيادية ووضع برنامج تدريبي لرفع مستواهم في العمل القيادي والجماعي وصقل مهاراتهم في التواصل مع القيادات والعاملين والمواطنين.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتحقيق فتره التدريب العملي والمعايشة الميدانية لمتدربي دورات البرنامج الرئاسي PLP4 لعدد 350 متدرب لمدة 4 شهور على مستوى مكاتب قيادات المحافظة بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، وتم مُراجعة وإقرار محتويات البرامج التدريبية المُقدمة من المراكز التدريبية بالمحافظات وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوط بها.

وحول جهود الوزارة لتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لأكاديمة، أشار إلى أن الوزارة تريد تحويلها إلى «الأكاديمية المصرية للتنمية المحلية» ويكون مقرها إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات، ويكون لها تقديم الدورات التدريبية المتطلبة للترقية للوظائف القيادية بوحدات الإدارة المحلية، كما يكون لها تقديم الدبلومات والماجستير المهني وعقد الشراكات المحلية والعربية والدولية لتقديم المؤهلات الأعلى في مجال الإدارة المحلية.