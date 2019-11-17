شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في برلين: برنامج السيسي في ألمانيا غدًا «مزدحم وثقيل ومتنوع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد السفير خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، حيث ذكر أن زيارة السيسي تتضمن نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، موضحًا أن برنامج السيسي في ألمانيا ثقيل ومتنوع.

وأضاف «جلال»، خلال مداخلة هاتفية، أن السيسي سيعقد لقاءات على مستوى القمة مع الرئيس ألمانيا الفيدرالية، وكذلك مع المستشارة الألمانية ميركل، وعدد كبير من الوزراء الألمان على رأسهم وزيري الاقتصاد والداخلية.

وأشار سفير مصر لدى ألمانيا إلى أنه ستكون هناك اجتماعات غدًا مهمة للرئيس السيسي في قمة «العشرين- أفريقيا»، موضحًا أن تلك الزيارة ستفتح استثمارات جديدة من شركات ألمانيا إلى مصر، فالشركة التي قامت بتصدير آلات معدات الحفر التي استخدمت في حفر أنفاق قناة السويس ستقوم بافتتاح مصنع لها في مصر يقوم بصيانة هذه الآلات، وأيضا سيمكنها هذا المصنع من تصدير آلاتها لدول أفريقيا.