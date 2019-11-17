شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الوسط تجتمع لصياغة برنامجها لانتخابات نادي القضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت قائمة الوسط برئاسة المستشار عبدالفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمرشح على مقعد مجلس إدارة نادي القضاة، اجتماعًا بمقر النادى بالإسكندرية، الأحد، لصياغة البرنامج الانتخابى الذي يركز على وحدة القضاة، على أن يُعلن الأربعاء المقبل، تزامنًا مع غلق باب التنازلات بالانتخابات.

ومرت القائمة في جولة لها على المحكمة الاقتصادية بالمحافظة لتدوين رغبات القضاة وآمالهم، وتضم القائمة: المستشارين محمد الملط، وعلى الصادق، وسيف النصر سليمان.

وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر 20 ديسمبر المقبل، على المقاعد الـ17 وهي: مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة، على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.