شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: حرق بنك كيانشهر فى العاصمة الإيرانية طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها عن حرق بنك كيانشهر في العاصمة الإيرانية طهران.

وتشهد العاصمة طهران ومدن أخرى هدوءا حذرا، وسط انقطاع خدمة الإنترنت بمعظم أنحاء إيران بعد موجة الاحتجاجات العنيفة، وقررت الحكومة تعطيل المدارس اليوم، لما شهدته معظم المدن الإيرانية أمس من ازدحامات خانقة وقطع الطرق الرئيسية ومظاهرات تخللت بعضها أعمال عنف، ناهيك عن انقطاع في خدمة الإنترنيت في البلاد.

Advertisements

واعتقلت السلطات 1000 شخص وحرق اكثر من 100 بنك بحسب وكالة فارس، ووصل عدد المحتجين منذ ليلة الجمعة وصل 87400 شخص و5200 امرأة.

وليلة الجمعة الماضية، بدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50% أو أكثر، وسيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف تومان (13 سنتًا) لليتر، لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف تومان، وذلك بعد أن كان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف تومان (أقل من تسعة سنتات)، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.

وساند الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي ساند اليوم الأحد، رفع سعر البنزين والذى أدى إلى إثارة احتجاجات فى شتى أنحاء البلاد منحيا باللوم فى "أعمال التخريب" على معارضي الجمهورية الإسلامية والأعداء الأجانب.