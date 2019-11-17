اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأحد، منها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في قمة العشرين، وموافقة البرلمان على قانون هيئة الشرطة، وتقرير الطب الشرعى عن وفاة هيثم أحمد زكى.

الرئيس السيسى يصل برلين للمشاركة فى قمة العشرين ويلتقى غدا فى برلين نظيره الألمانى ورئيس البرلمان

لجنة القوى العاملة توافق مبدئيا على مشروع قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات.. وانقسام حول التدرج فى العقوبة

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الشرطة بمواد تعزز قيم التكافل.. وزيادة المزايا التأمينية للشهداء والمصابين

Advertisements السفير الأمريكى الجديد بالقاهرة جوناثان كوهين يتقدم بأوراق اعتماده لوزارة الخارجية

الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى والمؤبد لـ32 متهما فى قضية الواحات

"جنايات الطفل" تحجز قضية محاكمة راجح و3 آخرين لـ 22 ديسمبر للنطق بالحكم

لجنة مراجعة تظلمات أصحاب بطاقات التموين تضم 81 ألف زوجة غير مقيدة بمنظومة الدعم لبطاقة الزوج

الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تقرير الطب الشرعى عن هيثم أحمد زكى يكذب وفاته بسبب المكملات الغذائية

المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جزر القمر غداً.. وحسام حسن يقترب من قيادة الهجوم

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