شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "موعد نهائى" للدكتورة دارين على نبيل بـ"فنون جميلة الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الأحد الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع، معرض "موعد نهائى" للفنانة الدكتورة دارين على نبيل، المدرس بقسم الجرافيك، وتم افتتاح المعرض بالكلية فى الزمالك، بحضور الدكتور ناصر البدرى مدير العلاقات العامة بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد.



أعمال فنية بمعرض موعد نهائى للدكتورة دارين على نبيل

ويستمر معرض "موعد نهائى" للدكتورة دارين على نبيل بفنون جميلة الزمالك حتى يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الحالى، ويتم تنظيم المعرض فى إطار دور الكلية فى خدمة المجتمع، ونشر الوعى العلمى والفنى والمجتمعى، ودعم الباحثين الموهوبين، وضمن النشاط المجتمعى والدور الهام الذى يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.





تقول الدكتورة دارين على نبيل، المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، عن اللوحات فى معرض "موعد نهائى": استخدمت الكلور على ورق ملون مع ألوان زيت، أما فكرة المعرض فتدور حول القصص التى نمر بها فى حياتنا، ونحن نحاول إتمام العمل قبل الموعد النهائى.



جانب من الحضور بمعرض موعد نهائى للدكتورة دارين على نبيل

جدير بالذكر أن الفنانة الدكتورة دارين على نبيل، المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، لها معرض تم تنظيمه بالكلية بعنوان "شيالين الحمول" خلال العام الماضى 2018، ومعرض آخر بعنوان "ذات الهمة" خلال العام الحالى 2019.



الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض الدكتورة دارين على نبيل

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عمل فنى بمعرض موعد نهائى للدكتورة دارين على نبيل



أعمال فنية بمعرض موعد نهائى للدكتورة دارين على نبيل



جانب من الحضور بمعرض موعد نهائى للدكتورة دارين على نبيل



أعمال فنية بمعرض موعد نهائى للدكتورة دارين على نبيل



الدكتور أشرف رضا والدكتورة دارين على نبيل