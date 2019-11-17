شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل محمد ثروت يشارك فى تكريم جماعة الإعلام بدار العلوم جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365 فى تكريم أعضاء جماعة الإعلام والوعى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، فى حضور الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد الكلية، ودكتور أحمد أبوضيف مشرف الجماعة. وذلك فى حضور أعضاء اتحاد الطلاب الجدد المنتخبين. كما شهد ثروت الاجتماع الأول لمجلس اتحاد الطلاب الذى فازت برئاسته لأول مرة الطالبة أميرة رمز الدين فى حضور عميد الكلية ومسئولى رعاية الشباب والعلاقات العامة. وقدم أعضاء اتحاد الطلاب مقترحاتهم للنشاط الطلابى خلال العام الدراسى الجديد. من جانبه دعا الدكتور عبد الراضى عبد المحسن اعضاء اتحاد الطلاب إلى العمل بروح الفريق الواحد لخدمة زملاءهم وكليتهم والجامعة والمجتمع. لافتا إلى أن ممارسة النشاط الطلابى لا تعنى إهمال الدروس او عدم التفوق الدراسى، فالطالب النشيط يسعى أيضا لتحصيل دروسه العلمية. Advertisements

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