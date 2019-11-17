وكيل «صحة الشرقية» يقود حملة على أماكن تجهيز الطعام بمدارس «النور والأمل» ودار الأيتام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأحد، حملة مفاجئة على أماكن تجهيز الطعام بمدارس النور والأمل للصم والبكم والمكفوفين، ودار التربية الفكرية، ودار الأيتام بمدينة الزقازيق، رافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومكتب الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية.
تفقد وكيل الوزارة أماكن تجهيز الوجبات، وأماكن تخزين الأطعمة، وأكد على نظافة الجدران والأرضيات والنظافة العامة بهذه الأماكن، والتأكيد على ارتداء الواقيات الشخصية، والممارسات الصحية السليمة في تداول الأغذية، والأساليب الصحيحة في تخزين الأطعمة، مشيداً بأماكن تجهيز الطعام، ومطعم تناول الوجبات بمدرسة النور.
كما تفقد غرف المعيشة بالمدارس ودار الأيتام، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، والتأكد من التهوية الجيدة، والنظافة العامة وعدم التكدس حتي لا يؤثر على الصحة العامة لطلبة المدارس، والمقيمين بدار الأيتام.
وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لوكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على المجهود المبذول في رعاية أبنائنا الطلاب والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم .
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