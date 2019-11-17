شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تنمية قدرات العاملين بـ«المحليات» وبناء وتأهيل الكوادر على رأس أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تنمية قدرات العاملين بالادارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادى ثانى على رأس أولوياته منذ توليه الوزارة.

وقال «شعراوي»، بحسب بيان، الأحد، إن الوزارة تسعى لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

جاء ذلك، مساء الأحد، خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس احمد السجينى.

وتابع شعراوى أن عملية تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة وأنها لا تتوقف عند تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات أو تطوير دورات العمل (أهميه العنصر البشري في التطوير).

وأكد شعراوى أنه في عام 2018 تدريب عدد 71 مرشح لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة 3 أسابيع للمسابقة التي تمت في عام 2017، وفي عام 2019 سيتم تدريب عدد 80 مرشح لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة أسبوعين مكثفين للمسابقة التي تمت في نفس العام.

كما عرض اللواء محمود شعراوى خطة مركز التنمية المحلية بسقارة للتدريب حيث تم عقد أكثر من ورشه عمل قبل بداية الخطة مع مديري الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات للتدريب على آليات تحديد الاحتياجات التدريبية وقياس فجوه المهارات للعاملين وكيفيه قياس العائد من التدريب وصولا لوضع الخطة التدريبية لمركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات.

كما تم أيضاً التخطيط لتنفيذ 137دورة تدريبيه وورشه عمل يستفيد منها 8700 متدرب بالإدارات المختلفة بالمحافظات وعلى كافة المستويات التنظيمية (بنسبه زيادة 100 % عن العام السابق) خلال 42 أسبوع تدريبي بإجمالي 761يوم تدريبي من خلال 7600 ساعة تدريب (بمعدل 9 ساعات تدريب).

وأشار الوزير إلى أنه الحقائب الجديدة بالخطة بلغت 50 حقيبة (منها 15 حقيبة بالتعاون مع المنظمات الدولية) لتواكب احتياجات المحافظات والتطورات على ساحة المحليات بالإضافة إلى 10 دورات لتدريب الكوادر الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي (60% تحديث في محتوى الدولات).

كما تم إجراء اختبارات لتحديد المستوى لعدد 7 دورات بإجمالي 2160 مرشح من كل المحافظات على مدار 12 يوم قبل بداية الخطة بالمحافظات ومركز سقارة.

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كما تم عرض شعراوى مجالات التعاون بين الوزارة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حيث أكد انه تم إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية والمقابلة الشخصية للمرشحين للعمل في المحليات ممن اجتازوا بالفعل اختبارات مسابقة قيادات العمل المحليات التي تم الإعلان عنها من قبل والبالغ عددهم 105 شخص.

ومن المقرر أن يعقب الاختبارات والمقابلة الشخصية تحديد نواحي الضعف Gap Analysis في السمات القيادية ووضع برنامج تدريبي لرفع مستواهم في العمل القيادي والجماعي وصقل مهاراتهم في التواصل مع القيادات والعاملين والمواطنينLeadership / Personality / Management Skills.

وقال الوزير إنه هناك تكليف من القيادة السياسية لوزارة التخطيط بدراسة اليات تدريب كوادر الإدارة المحلية بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، حيث أنه سيتم تدريب 200 متدرب من كافه المحافظات على مجوعتين تدريب.

وأضاف شعراوى أنه بعد التدريب ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية وبالتنسيق مع كل المحافظات بمتابعه تطور أداء المتدربين وتقييم الأداء الوظيفي والشخصي والقيادي لهم من خلال تقارير ربع سنوية وعقد لقاءات نصف سنوية لهم في ورش عمل مجمعه بمركز تدريب سقارة التابع للوزارة.

وتابع الوزير أن الوزارة قامت بتوجيه المحافظات والمتابعة معهم لقيام العناصر المتميزة بها من الجهاز الإداري بالإدارة المحلية للتقدم للتسجيل لالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل التنفيذيين بالمحليات الذي تم فتح باب التسجيل فيه في أكتوبر الماضى 2019 والإعلان عنه بشكل واسع في المحافظات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمتميزين من المتقدمين من خريجي دورات مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خاصة في دورات إعداد المدربين وإعداد قادة المستقبل.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتحقيق فتره التدريب العملي والمعايشة الميدانية لمتدربي دورات البرنامج الرئاسي PLP4 لعدد 350 متدرب لمدة 4 شهور On Job Training على مستوى مكاتب قيادات المحافظة بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

كما تم مُراجعة وإقرار محتويات البرامج التدريبية المُقدمة من المراكز التدريبية بالمحافظات وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوط بها.

كما تم إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية في مجال تحديد فجوة مهارات العاملين بالتنمية المحلية، والجدارات التي يتعين الحصول عليها، وتبادل المُمارسات المثلى والجيدة بين المؤسسات المُعادلة لها إقليمياً ودولياً في نفس المجال.

وحول جهود الوزارة لتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لأكاديمة أشار إلى أن الوزارة تريد تحويلها إلى «الأكاديمية المصرية للتنمية المحلية» ويكون مقرها إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات، ويكون لها تقديم الدورات التدريبية المتطلبة للترقية للوظائف القيادية بوحدات الإدارة المحلية، كما يكون لها تقديم الدبلومات والماجستير المهني وعقد الشراكات المحلية والعربية والدولية لتقديم المؤهلات الأعلى في مجال الإدارة المحلية.