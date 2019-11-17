شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «وحدة القضاة» يعد بحل مشكلة الإسكان في برنامجه الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قائمة «وحدة القضاة» التي يترأسها المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمرشح على مقعد رئاسة نادي القضاة، العديد من الجولات بمحافظات: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، على مدار اليومين الماضيين.

واستعرض «عبدالكريم»، خلال جوالته لأندية القضاة الفرعية، وأبنية المحاكم والنيابات، برنامجه الانتخابي، وقال: «احترامًا لرجال القضاء والنيابة العامة قبل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة للنادي، لابد أن يكونوا على بينة من أمرهم لمسيرة كل مرشح من الزملاء، سواء في عمله بقضاء مصر الشامخ أو الأنشطة التي قام بها أو الفاعليات التي شارك فيها أو ماينوي القيام به في خدمة قضاء مصر وقضاته من خلال النهوض بناديهم الذي كان على مر العقود السابقة مصدر فخرهم وعزتهم وحصنهم الذي يزود عن استقلالهم وقف دائمًا بجانب دولتهم، حتى تظل عصية على كل المتربصين».

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وأضاف في برنامجه: «لقد كنا مشاركين في كافة الجمعيات العمومية لنادي القضاة، وما أمكن بأندية قضاة الأقاليم، وخاصة المتعلق منها بشأن الدولة المصرية، أو شؤون قضائها الشامخ وخاصة عندما وقع الاعتداء على القضاء المصري بالإعلانات الدستورية التي كانت تنال منه، وذلك ثابت ويمكن الرجوع فيع إلى كافة وسائل الإعلام في ذلك الوقت حال رئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ورئيس نادي القضاة السابق».

وتحدث «عبدالكريم» عن تفاصيل البرنامج، وقال إنه في مجال الرعاية السكنية يمكن الاستفادة من التجارب السابقة وخاصة الإيجابي منها، ومعالجة سلبياتها، متسائلاً: «هل الشركات التي قامت بذلك النشاط كانت على المستوى المطلوب سواء من حيث الشفافية أو الكفاءة، في تنفيذ الأعمال بالجودة، وفي التوقيتات المناسبة والأسعار المعقولة، أم أنها ليست كذلك، أم أن السبب يكمن في عدم التزام الحاجزين بسداد الأقساط في مواعيدها المقررة؟».

وتابع قائلاً: «هل يكون العلاج في إيجاد شركات كبرى بديلة مثل الشركة الوطنية للقوات المسلحة أو غيرها من لها القدرة على تنفيذ مثل لتك المشروعات، ولتفادي معضلة السداد في المواعيد، ماذا لو وجدنا بنك للتمويل العقاري يساعد الحاجزين في الوفاء بالقسط مع الاستفادة بأقل نسبة من الفائدة على القرض الذي يتجه للمساعدة في ذلك، وباختيار الأعضاء وموافقتهم على ذلك، كل هذا يطرح للنقاش واختيار الحلول المناسبة والناجحة بما فيها محاولة الحصول على قروض حسنة لتحسين الأوضاع المالية، كما فعلنا في السابق مع نادي قضاة المنوفية والأعضاء المنتسبين له في بداية نشاطه».

المستشار يسري عبد الكريم وأعضاء قائمته خلال جولته الإنتخابية