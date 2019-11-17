شكرا لقرائتكم خبر عن منح دراسية كاملة لأوائل مبادرة تحدي القراءة العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة أبوظبى، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بحيث تصبح جامعة أبوظبى شريكاً استراتيجياً لمبادرة تحدى القراءة العربى، المنضوية تحت مظلة المبادرات. وتشمل هذه الاتفاقية، منحة للمتفوقين من تحدى القراءة العربى، بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبى فى منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبى، حيث تشمل تقديم منح دراسية كاملة لأوائل تحدى القراءة العربى على مستوى دولهم، وذلك على مدى الدورات الـ10 المقبلة من مبادرة تحدى القراءة العربى، فيما يُعدُّ أضخم برنامج للمنح التعليمية على مستوى الوطن العربى.

ووقع الاتفاقية كل من محمد عبدالله القرقاوى، أمين عام مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والدكتور على سعيد بن حرمل الظاهرى، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبى. ويتم بموجب الاتفاقية تصميم برامج ومشاريع تعاون بين جامعة أبوظبى ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية فى مجالات ريادة الشباب، ودعم وتوجيه الطاقات، والاستثمار الأمثل فى المواهب والمهارات، وإعداد قادة المستقبل، عبر شتى المجالات الدراسية التى توفرها جامعة أبوظبى الحائزة على جائزة جامعة ستانفورد لأفضل الممارسات فى مجالات التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة والأكاديمية من جهة أخرى. وقال عبدالله القرقاوى، أمين عام مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إن هدف منحة المتفوقين خلق حراك معرفى تكون المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمجتمعية جزءاً منه، بحيث يتحول التحدى إلى جزء من بناء العقلية العربية الشابة ويعمل على بناء جيل واع مدرك لقيمة المعرفة.

وأوضح على سعيد بن حرمل الظاهرى، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبى، أن المنحة تترجم محوراً أصيلاً فى رسالة الجامعة فى نشر العلم والمعرفة محلياً وعربياً ودولياً.