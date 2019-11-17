شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «عزرائيل» لا وجود له في القرآن ولا السنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يوجد ملك اسمه عزرائيل، لا في الكتاب ولا السنة، لافتًا إلى أن «بعض الناس اخترعوا أسماء للملائكة على مزاجهم»، مشيرًا إلى أن الله تعالى لم يظهر اسم ملك الموت، وأن مسمى عزرائيل من تأليف البشر، ولا يوجد ملك بهذا الاسم في القرآن أو في السنة.

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وأضاف أنه من الواضح أنه اسم يهودي لأن كلمة «ئيل» في اليهودية تعني «الله» فأضافوا مسمى «عزرا» إليها ثم نسبوها لملك الموت، متابعًا: أن الله سبحانه وتعالى أخفى اسم ملك الموت حتى لا يتشاءم الناس منه وحتى لا ينسب الناس إليه ما يفعله من قبض أرواح البشر لأن كل ذلك من أمر الله تعالى.

ولفت إلى أنه لا يجوز أن يتطاول الإنسان على الموت بالشتم، لأن الموت مخلوق مُسيّر ومأمور مثل الإنسان، مطالبًا بعدم استخدام اسم ملك الموت كأيقونة لتخويف الناس.