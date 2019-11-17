شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روما تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس: «الفضل يرجع لمهندس إيطالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت السفارة الإيطالية بالقاهرة، الأحد، بمرور 150 عاماً على افتتاح قناة السويس، بانطلاق فعاليات مؤتمر «قناة السويس: تاريخ إيطالي»، بمقر المركز الثقافي الإيطالي بحضور السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، وعدد من الأساتذة والباحثين المصريين والإيطاليين.

وقال السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيتي، إن فضل إنشاء قناة السويس يعود لمهندس إيطالي يدعي لويجي نيجريللي، الذي عمل في منتصف القرن التاسع عشر على فكرة نظام إبداعي للنقل يدمج السكك الحديدية مع السفن البخارية، وذلك لتسهيل الانتقالات لمسافات طويلة بين واقعين مختلفين وتقليل نفقاتها، وهو ما نطلق عليه حاليا«النقل متعدد الوسائط».

وأضاف في كلمته أنه كان من المفترض أن يصبح قوس جبل الألب، الذي يقع في وسط أوروبا، مركز التبادل التجاري على أن يسمح بربط موانئ البحر المتوسط بدول وسط أوروبا، بناء على هذه المفاهيم عمل نيجريللي على نظريته التي ترتكز على قطع برزخ السويس وطوّرها بمساهمة دارس متميز وسياسي إيطالي آنذاك وهو بيترو باليوكابا مهندس هيدروليكي بالسكة الحديد.

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وتابع، أن هذه النظرية ساهمت في توطيد علاقة إيطاليا بهذا الطريق المهم، حيث أن إعادة تصميم الطرق الدولية وإنشاء قناة السويس الجديدة عام 2015 زادا من أهمية النقل البحري عبر البحر المتوسط الذي يمثل حاليا أكثر من 20% من حجم النقل البحري العالمي.

وتحدث الدكتور محمود مبروك مساعد وزير الآثار، أن المصريين لا يضيعون حق أحد، مطالبًا الإيطاليين بتقديم الوثائق الأصلية لمتحف قناة السويس التي تحفظ حق نيجريلي.

وتحدث الدكتور أليساندرو ريتشي الاستاذ بجامعة روما عن قناة السويس الجديدة وتنمية القناة الجديدة وعن تأثيرها في ازدياد التجارة.

وعرض الباحث الدكتور أندريا ليوناردي من جامعة ترينتو دراسة عن نيجريلي وأعماله في إيطاليا واستعرض كلمات نيجريلي عن زيارته لمصر واندهاشه بشعبها.

وألقي فرنسيس أمين، الباحث الاثري ندوة عن مشاركة إيطاليين في حفر وتشغيل القناة وعرض صورًا لحفل الافتتاح، والتي التقطها المصور الإيطالي لويجي فيوريلو وبعده بـ٧٥ سنه، موسكاتلي، والذي قام بتصوير الأضرار التي نتجت عن العدوان الثلاثي وأرسلها جمال عبدالناصر للأمم المتحدة.