شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب» يشيد بجهود «شعراوي»: «يستوجب الدعم والتحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالجهود التي يقوم بها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وقال «السجيني»، مساء اليوم الأحد، في بداية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بحضور «شعراوي»، وعدد من قيادات الوزارة: «عدى علينا 3 حركات للمحافظين و4 وزراء تنمية محلية، وبالمقارنة بما سبق من وزراء التنمية المحلية هناك جهد كبير جداً يقوم به اللواء محمود شعراوي يستوجب الدعم والتحية عليه».

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وأضاف النائب أحمد السجيني، أن العلاقة بين الوزارة والوزير واللجنة جيدة ومتوازنة.

ومن جانبه أكد «شعراوي»، على تعاون الوزارة بصورة كاملة مع لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم في عمل اللجنة.

ومن المقرر أن يعرض الوزير خلال الاجتماع جهود وسياسات الوزارة وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وذلك عن الفترة التي تولي فيها الوزارة، فضلاً عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة، كما سيعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والمجهودات التي تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومنظومة المخلفات الصلبة والنظافة والخطة الاستثمارية وتوفير فرص عمل وصندوق التنمية المحلية وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج.