شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يستعرض أمام «النواب» جهود وزارة التنمية المحلية ورؤيتها المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء الأحد، في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة وعدد من الأعضاء من مجلس النواب.

ومن المقرر أن يعرض الوزير خلال الاجتماع جهود وسياسات الوزارة وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وذلك عن الفترة التي تولي فيها الوزارة، فضلاً عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة المقبلة، كما سيعرض الإجراءات التي اتخذتها لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والمجهودات التي تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومنظومة المخلفات الصلبة والنظافة والخطة الاستثمارية، وتوفير فرص عمل وصندوق التنمية المحلية، وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج.