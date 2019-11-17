الخليج 365.. السيسى يرفع راية القارة السمراء للمرة الثامنة خلال 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يرفع راية القارة السمراء للمرة الثامنة خلال 2019.. الرئيس يصل ألمانيا للمشاركة فى اجتماعات «أفريقيا ومجموعة العشرين ».. نشاط مكثف ومباحثات مع ميركل.. ولقاءات بأبرز رجال الأعمال

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