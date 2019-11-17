شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 عمال وإصابة 4 آخرين فى حادث سقوط برج كهرباء تحت الإنشاء فى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 4 آخرين فى حادث سقوط برج كهرباء تحت الإنشاء فى منطقة أوسيم على نهر النيل، وانتقلت سيارات الإسعاف الى مكان الحادث لنقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، وجار رفع حطام الحادث، والبحث عن أى مصابين آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من عمال الكهرباء بسقوط برج تحت الإنشاء بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوت الإنقاذ إلى مكان الحادث للبحث عن أى أشخاص تحت الأنقاض.