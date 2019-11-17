شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية للبرلمان: 2.8 مليار جنيه حصيلة تقنين أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال الوزير، خلال كلمته: "هناك مشاكل وصعوبات واجهت تنفيذ تقنين الأوضاع واسترداد الأراضي، تم حلها، ورئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بتسهيل عمليات التقنين، وحق الدولة لابد أن يأتي مع مراعاة البعد الاجتماعي" ، مضيفا ما وصلنا له حتي الآن لا يعد رقم فيما نستهدفه، وإجمالي ما تم تحصيله 2،8 مليار جنيه، تمثل 15% من قيمة العقود .
وأضاف شعراوى ، قد نصل إلي مبلغ 5.6 مليار جنيه يتم تحصيلها من العقود مجمعة وعددها 7 آلاف عقد، وهناك أكثر من جهة يمكن من خلالها تثمين الأراضي، وهناك اجتماعات عديدة عقدت مع المحافظين لحل المشكلات".
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