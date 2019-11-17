شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى:60 دولة وجهت الشكر للوفد المصرى بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، تقريراً أولياً بشأن استعراض مصر لتقريرها الدورى الشامل بالدورة 34 بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان جنيف - نوفمبر 2019، واعتمد هذا التقرير فى منهجيته على كلمات ممثلى الدول أثناء عرض مصر لتقريرها، وما تم تسجيله من قبل فريق عمل الجمعية ممن شارك فى حضور الجلسة.

ووفقا للتقرير، فقد بدأت الجلسة الساعة ( 9,02 ) صباحا وانتهت ( 12,19 ) ظهرا، وقام الوفد الرسمى المصرى بعمل 15 مداخلة متنوعة خلال الجلسة بدأها المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس وفد مصر للاستعراض فى افتتاحية الجلسة تبعه (4) مداخلات بنهاية الجولة الأولى ثم (3) مداخلات بنهاية الجولة الثانية، وفى النهاية تحدث (7) مداخلات للتعقيب فى نهاية الجلسة .

وبلغ عدد الدول التى طلبت التعليق على الملف المصرى (133) دولة غابت منهم دولة واحدة، بينما تحدث فى الجولة الأولى (42) دولة، ثم فى الجولة الثانية (45) دولة، ثم فى الجولة الثالثة (46) دولة .

وكانت دولة (الجبل الأسود) هى أول دولة تطلب التعليق على الملف المصرى، بينما كانت دولة (النيجر) هى آخر المتحدثين عن الملف المصرى، ورصد التقرير أن دولة واحدة (بوليفيا) هى التى طلبت الكلمة ولم تتواجد فى القاعة ليجرى استبعادها من المتحدثين .

ووفقا للتقرير الحقوقى فقد بدأت (7) دول كلمتها بتوجيه الشكر لمصر وهى (أوغندا ـ مدغشقر ـ المكسيك ـ كوبا ـ كوريا الشمالية ـ الصين ـ قبرص) ، وبدأت (60) دولة بدأت كلمتها بتوجيه التحية للوزير عمر مروان بالاسم أو بصفته الوزارية والوفد المرافق له، وهى (السعودية ـ تونس ـ الامارات ـ فنزويلا ـ اليمن ـ زامبيا ـ أفغانستان ـ ألبانيا ـ الجزائر ـ أنجولا ـ الأرجنتين ـ النمسا ـ الكويت ـ كردستان ـ لاو ـ لاتفيا ـ لبنان ـ ليبيا ـ ليجنشتاين ـ لكسمبورج ـ مدغشقر ـ ماليزيا ـ المالديف ـ مالي ـ مالطا ـ موريتانيا ـ موريشيوس ـ المكسيك ـ مالدوفيا ـ هندوراس ـ جورجيا ـ غانا ـ اليونان ـ هايتي ـ أيسلندا ـ التشيك ـ أثيوبيا ـ فيجي ـ الهند ـ أندونيسيا ـ ايران ـ العراق ـ أيرلندا ـ ايطاليا ـ الأردن ـ كازخستان ـ كينيا ـ الجابون ـ أذربيجان ـ الباهاما ـ بوتان ـ بتسوانا ـ بروناي ـ بلغاريا ـ بوركينا فاسو ـ بورندي ـ تشاد ـ شيلي ـ الكونغو ـ النيجر).

فيما بدأت (12) دولة بدأت كلمتها دون توجيه الشكر أو التحية للدولة المصرية علي ملفها المعروض وهي ( هولندا ـ سويسرا ـ تركيا ـ بريطانيا ـ استراليا ـ ألمانيا ـ الفاتيكان ـ أستونيا ـ فرنسا ـ بلجيكا ـ البرازيل ـ قطر ) .

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ووجهت (51) دولة (الشكر ـ التهنئة ـ الإشادة ـ الترحيب) لمصر على ملفها والتزامها بالاستجابة لملاحظات الاستعراض فى (2014) وهى (الجبل الأسود ـ المغرب ـ موزمبيق ـ مينمار ـ ناميبيا ـ نيبال ـ نيوزلاندا ـ نيكارجوا ـ نيجيريا ـ النرويج ـ عمان ـ باكستان ـ بيرو ـ الفلبين ـ البرتغال ـ كوريا ـ روسيا ـ رواندا ـ السنغال ـ صربيا ـ سيشل ـ سنغافورة ـ سلوفينيا ـ الصومال ـ جنوب افريقيا ـ اسبانيا ـ سريلانكا ـ فلسطين ـ السودان ـ السويد ـ سوريا ـ تايوان ـ تيمور الشرقية ـ توجو ـ أوكرانيا ـ أمريكا ـ أورجواي ـ أوزبكستان ـ أرمينيا ـ منغوليا ـ اليابان ـ كوستاريكا ـ كوت ديفوار ـ كرواتيا ـ الكونغو ـ الدنمارك ـ جيبوتي ـ الدومنيكان ـ الاكوادور ـ فنلندا ـ بيلاروسيا ) .

وجاءت التوصيات المتعلقة بالتمكين الاقتصادى و السياسى والاجتماعى للمرأة المصرية و كذا حماية النساء من التحرش والاعتداء الجنسى على النساء بما فيها الاعتداء الجنسى فى إطار الزواج .

وعلى الرغم من أن المعدل الأعلى من التوصيات قد جاءت على المرأة المصرية إلا أن أعلى معدلات التعليقات الإيجابية أيضا قد جاءت بشأن التمكين السياسى للمرأة من خلال حصص المقاعد فى المجالس الشعبية المنتخبة ومن خلال التمكين الاقتصادى للمرأة عبر برامج تكافل وكرامة.