شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الحوادث.. إعدام المسمارى.. وهيثم زكى لم يتوف بسبب المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الأحد، عدد كبير من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى: تقرير الطب الشرعى عن هيثم أحمد زكى يكذب وفاته بسبب المكملات الغذائية فيديو.. شهود عيان يرون تفاصيل انهيار برج كهرباء أوسيم ومصرع 4 أشخاص الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى والمؤبد لـ32 متهما فى قضية الواحات Advertisements ضبط هارب من 510 سنوات سجن فى حملة أمنية بالقليوبية إحالة استاذ بطب قصر العينى للجنايات لاتهامه بغسل 15 مليون جنيه ضبط 33 قطعة سلاح خلال حملات أمنية استهدفت قريتى حمرادوم و أبو حزام تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته لجلسة 8 ديسمبر

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