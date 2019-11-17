شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الطب الشرعى عن هيثم أحمد زكى يكذب وفاته بسبب المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر طبية، عن عدم صحة وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، الشهر الماضى، بسبب تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية لبناء العضلات وإصابة بمغص وإعياء شديد، لافتة إلى أن سبب الوفاة جاء لأسباب كمياوية ومرضية.
وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة تسلمت تقرير الطب الشرعى النهائى حول الصفة التشريحية لجثمان الراحل وتحليل العينات المأخوذة من الجثة.
وأضافت المصادر، أن سبب الوفاة ستقوم بإعلانه النيابة العامة باعتبارها هى صاحبة القرار فى الدعوى الجنائية.
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