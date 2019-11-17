شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 6.. السيسي يطلق مبادرة لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور احمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس ابراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا".

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الاثنين، بزيارة لمقر البرلمان الألمانى "البوندستاج" حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفجانج شويبله وعدد من النواب الألمان.

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا للمشاركة فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، وهى المبادرة التى أطلقتها ألمانيا مع الدول الأفريقية فى التعامل التجارى والاقتصادى.

وصل سفير الولايات المتحدة الجديد إلى مصر ليتسلم مهام منصبه فى القاهرة. وتقدم جوناثان كوهين بأورق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد.

انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمع بين منتخبي لوكسمبورج والبرتغال حاليًا على ملعب "خوسي بارثيل"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بتقدم منتخب البرتغال بهدف دون مقابل.

قررت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" فى شبين الكوم، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و 3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" 22 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

حصل ”الخليج 365”، على النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بعد موافقة مجلس النواب عليه فى مجموعة، فيما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس النواب.

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والخاصة بإجراءات تسوية المعاش.

فى إطار تنمية الوعى الوطنى للأجيال القادمة وإنطلاقاً من الدور الاجتماعى والثقافى للقوات المسلحة نظمت قياده الجيش الثانى الميدانى زيارات ميدانية لعدد من طلبة المدارس الإبتدائية والإعدادية بمدينة العريش إلى قطاع تأمين شمال سيناء.

قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة ، المعروفة إعلامياً بقضية الواحات البحرية فى جلسة 17/11/2019 بالأتى :

مددت البعثة الطبية المصرية، عملها بدولة جنوب السودان، فى المبادرة الرئاسية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس سي، بدولة جنوب السودان، لمدة شهر إضافى حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناء على طلب من حكومة جنوب السودان إلى السفارة المصرية بجوبا.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بالصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء سامى حسين، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومسئولى عددٍ من الجهات المعنية.

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانا منذ قليل، لتوضيح حول ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالي بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 3 حالات و3 مصابين فى حادث سقوط برج كهرباء بمنطقة أوسيم بالجيزة. (تحديث)

أكد المهندس عمرو نصار، أن إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضى الصناعية، حيث توفر الدولة الأراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق أرباح للدولة باعتبار أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو الأمر الذى يسهم فى التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن تخصيص الأراضى الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقا لاحتياجات كل قطاع.

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن تعداد الموقوفين فى إيران منذ بدء الاحتجاجات على خلفية رفع أسعار البنزين خلال اليومين الماضيين بلغ 1000 شخص، فيما قالت وسائل إعلام رسمية عودة الهدوء إلى المدن الإيرانية اليوم.