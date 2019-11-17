شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شهود عيان يرون تفاصيل انهيار برج كهرباء أوسيم ومصرع 4 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى شهود عيان كواليس سقوط برج كهرباء بمحطة سقيل بأوسيم اليوم الأحد، الذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، أثناء عملية تفكيكه.

وأكد شهود العيان أن الضحايا أثناء تفكيك البرج انهار عليهم، حيث سقط عدد منهم من ارتفع 20 مترا، وسقطت أجزاء الحديد عليهم.

وكشف مصدر أمنى عن أسماء المتوفين بالحادث، وهم كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا.

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كما تبين أن المصابين هم سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية مصاب كسور بالذراعيين والحوض، وعلي حسن عيد 30 سنة، القيراطيين اوسيم صدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ اشتباه كسر بالحوض، وتم نقلهم الى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من عمال الكهرباء بسقوط برج تحت الإنشاء بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوت الإنقاذ الى المكان للبحث عن أى أشخاص بالمكان.