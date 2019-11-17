شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن غلق التسجيل الإلكترونى لامتحانات أبناء المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غلق التسجيل الإلكترونى لامتحانات أبناء المصريين فى الخارج للعام الدراسى الجارى 2019,2020، اليوم الأحد 17 نوفمبر الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتحت باب التسجيل الإلكترونى لامتحانات أبناء المصريين فى الخارج 15 سبتمبر الماضى على موقعها الرسمى، حيث تمكن أولياء الأمور من تسجيل استمارات القادم للامتحانات عبر الرابط الالكترونى المخصص لذلك،، مؤكدة أن الوزارة بدأت اجراءات الاستعداد للعام الدراسى الجديد والامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يقوم ولى الأمر أو الطالب بالدخول على الموقع بالرقم القومي من واقع شهادة الميلاد للطالب، وتسجيل كافة البيانات بالاستمارة الإلكترونية، ويراعى تسجيل اسم الطالب كاملا ومطابقا في كل من شهادة الميلاد (الرقم القومي) وبيان النجاح، وطباعتها والتوقيع عليها وتقديمها للسفارة لإعتمادها بخاتم السفارة، مرفقا بها كافة المستندات المطلوبة وما يفيد سداد رسم الامتحان بالسفارة، مع وضع صورة شخصية حديثة للطالب على الاستمارة مختومة بشعار الجمهورية من السفارة ومدونا عليها اسم الطالب وصورة أخرى لطلاب الصف الثالث الإعدادى مختومة على الظهر لوضعها على شهادة النجاح.

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ولا يعد الطالب متقدما للامتحان إلا بعد تسليم استمارة التقدم والمستندات التي تثبت أحقيته فى التقدم للإمتحان، وسداد رسم الامتحان إلى السفارة المتقدم لها واستخراج رقم جلوس له.

وتقوم السفارة باستلام استمارات التقدم من أولياء الأمور مرفقا بها كافة أصول المستندات المطلوبة، وعليها مراجعة الاستمارة والمستندات والتأكد من أحقية كل طالب فى التقدم للامتحان مع قبول صور للمستندات.

ويتم تجميع استمارات التقدم لكل صف دراسى على حدة وتوضع في مظروف خاص يدون عليه العبارة التالية (استمارات الطلبة المتقدمين لامتحان، أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي فيتم إعداد كشوف مستقلة لكل شعبة على حدة ويجب تدوين اسم اللغة الاجنبية الثانية للطالب، التى تم دراستها بالصف الأول الثانوى.

وتكتب أسماء وبيانات المتقدمين للامتحان بعد ترتيبها أبجديا هام جدا في الكشوف المعدة لذلك مع تخصيص كشف لكل صف دراسي على حدة مهما كان عدد المتقدمين له حتى لو كان طالبا واحدا، ويراعى تحديد كشوف مستقلة لطلاب اللغات.