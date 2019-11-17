البابا تواضروس يستقبل وفد مبادرة "بناة الحوار" التابعة لمنظمة "KAICIID"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي في القاهرة، اليوم الأحد، وفد مبادرة "بناة الحوار" التابعة لمنظمة KAICIID الدولية، وتناولت المبادرة التي استمرت 4 أيام، الحوار المسيحي الإسلامي وعقباته وسبُل حل المشكلات وفض النزاعات.

اشترك في المبادرة 44 من المسيحيين والمسلمين منهم رجال دين وإعلاميين وأساتذة جامعات وشباب من عدة دول.

وألقى البابا كلمة عن الإنسان واحتياجاته المتنوعة ومن أهمها الحب، كما أجاب على كثير من أسئلة الحاضرين والتي دارت حول النسيج الواحد، وأن المشكلات هي الاستثناء وليست القاعدة، كما أن المرض هو الاستثناء والصحة هي القاعدة.

الجدير بالذكر أن منظمة KAICIID الدولية أسسها العاهل السعودي الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز" عام 2012 بهدف إقامة حوار بين أتباع الديانات والثقافات، ومقرها العاصمة النمساوية ڤيينا.