ممثل شرطة المسطحات أمام "النواب": تعديل قانون الزراعة للحد من غش الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن العميد متولي زكي، ممثل شرطة المسطحات والبيئة، ضبط أكثر من 7 آلاف و300 قضية مخالفات في مستلزمات الإنتاج الزراعي، منذ بداية عام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هيبة، حول تفعيل دور وزارة الزراعة في الرقابة على المبيدات، ودور شرطة المسطحات.

وأوضح ممثل شرطة المسطحات والبيئة، أن دورهم هو تأمين الجهات الرقابية بالتفتيش على حميع مستلزمات المنتجات الزراعية، من أعلاف ومبيدات وأسمدة وغيرها، مضيفًا أن شرطة المسطحات تنسق مع حهاز الرقابة على المبيدات، لضبط المبيدات المخالفة والمصانع المخالفة والأسمدة المغشوشة أو مجهولة المصدر، وبعدها تحال القضايا إلى النيابة.

وطالب زكي بتغليظ العقوبة، منعًا لتكرار ارتكاب الوقائع، قائلًا: "نضبط كثيرًا من القضايا، ويعود مرتكبيها مرة أخرى"، مضيفًا أنه من الأفضل تعديل قانون الزراعة، وتغليظ عقوبة غش المبيدات بالحبس، لأنها تؤذي الصحة العامة وتضر بسمعة مصر دوليًا.