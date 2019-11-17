"الصحفيين" تعلن عن فتح الحجز لوحدات سكنية بهيئة الأوقاف اعتبارًا من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، فتح باب الحجز لوحدات سكنية بالتعاون مع هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بكل من بدر وقليوب والسادس من أكتوبر وحدائق القبة، وذلك اعتبارا من غد الاثنين وحتى الخميس 21 نوفمبر الجاري، على أن ترسل كشوف الحاجزين لوزارة الأوقاف الأسبوع المقبل.

وأشارت لجنة الإسكان برئاسة محمد سعد عبد الحفيظ - في بيان اليوم الأحد - إلى توفر وحدات بمدينة بدر بمساحات من 56 مترا حتى 81 مترا بأسعار من 250 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه..وفِي مدينة قليوب تتراوح المساحات من 109 أمتار إلى 126 مترا، بأسعار من 418 ألف جنيه وحتى 490 ألف جنيه.

وتابعت أنه فِي السادس من أكتوبر تتوفر الوحدات بمنتجع طيبة جاردنز، بمساحات تبدأ من 174 مترا وحتى 280 مترا، بأسعار 6 آلاف جنيه للمتر.

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وفِي حدائق القبة تتوفر وحدات بالعقار 108 بشارع ولي العهد، مساحة 115 مترا بسعر 836 ألف جنيه.

وأوضحت أن نظام الدفع يتم سداد نسبة 50 % مقدم، والباقي على 3 سنوات بدون فوائد، أو سداد 25% من قيمة الوحدة مقدم والباقي على 10 سنوات بفائدة البنك المركزي.

ونوهت بأن الحجز بالدور الثاني بالنقابة بإدارة الإسكان، موضحة أنه في حال فاق عدد المتقدمين الوحدات المتاحة، ستُجرى قرعة علنية يوم السبت المقبل بمقر النقابة بالدور الرابع في الساعة الواحدة ظهرًا.