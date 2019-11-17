وزير التنمية المحلية: لا حصانة للموظفين.. والأداء هو الفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، جهود الوزارة فيما يخص اختيار قيادات الإدارة المحلية، وما تم خلال الفترة الماضية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني.

وقال الوزير، إن المنظومة هي عصب القيادة والسيطرة على محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات، وإن المنظومة تتولى تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلى برامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، والسيطرة الإدارية على الوحدات المحلية (المراكز / المدن / الأحياء / القرى) بغية تحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وعرض الوزير الوضع الراهن لمنظومة القيادات بالإدارة المحلية، وأشار إلى أن إجمالي عدد الدرجات المالية بالمنظومة موزعة على مستوى المحافظات (373) درجة، وإجمالي الدرجات المالية المشغولة حاليًا بالمنظومة 273 درجة، والدرجات المعلن عنها من خلال الإعلان الحالي 65 درجة، وهناك 35 درجة خلت بعد الإعلان وجاري الإعداد للإعلان عنها.

وأوضح شعراوي، الإنجازات التي حققتها الوزارة فيما يخص منظومة القيادات، لافتًا إلى أن الوزارة أصدرت (4) حركات كبرى تضم كافة المحافظات شملت نقل وتحريك عدد (247) قيادة، حيث تم خلال هذه الحركات القضاء على السلبيات والفجوات الإدارية، وتم نقل بعض القيادات إلى وظائف غير قيادية والتي أثبت التقييم أنها غير جديرة ببعض المناصب، منهم سكرتيري عموم ومساعدين ورؤساء مراكز ومدن.

Advertisements

وأشار شعراوي، إلى أنه تم نقل البعض إلى مستويات إدارية أقل (من سكرتير عموم إلى مساعدين، ومن مساعدين إلى رؤوساء مراكز)، كما تم تصعيد (27) رئيس مركز ومدينة وحي إلى سكرتير عام ومساعد.

وتابع الوزير: "لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء، ونتابع الجميع بدقة وشفافية وعدالة، والفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين".

وعرض الوزير ما قامت به الوزارة فيما يخص الإعلان رقم 2 لسنة 2019 الخاص بقيادات الإدارة المحلية، حيث تم عمل حصر بالدرجات المالية الخالية وعدد (65) الخالية والمنتظر خلوها، وتم طلب موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن هذه الدرجات.

وأوضح الوزير أنه تم تلقي الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وتم استلام عدد (1183) ملفًا، مضيفًا أنه تم عمل اختبارات لجميع المتقدمين في مركز اعداد القادة للقطاع الحكومي في عدة مجالات مختلفة (حاسب آلي – لغة انجليزية – لغة عربية – معلومات عامة – سمات شخصية – وعلوم سلوكية) وحضرها عدد (1072) متقدم خلال 7 أيام، كما تم عقد مقابلات شخصية مع أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسة الوزير وعضوية عدد من المحافظين الحاليين والسابقين وعضو قانوني وأستاذ بجامعة القاهرة لعدد (1072) متقدمًا خلال 11 يومًا، أسفرت عن اختيار عدد (105) مرشحين، وجاري عقد اختبار سمات شخصية بالأكاديمية الوطنية للشباب للمرشحين للتعيين.

وحول منظومة تقييم القيادات بالوزارة، قال شعراوى، إنه تم تفعيل العمل على 4 محاور فيما يخص تقييم قيادات الإدارة المحلية تمهيدًا للتجديد أو التصعيد وهي تقييم الجهات الرقابية، وتقييم المحافظين، وتقييم الأمانة العامة للمحليات والإدارة العامة لشئون القيادات، وتقييم قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة، وتقييمات جهات أخرى (أعضاء مجلس النواب – مواطنين – شكاوى – إعلام).