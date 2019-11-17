مصر | تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية بالقليوبية 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية بالقليوبية 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وشمل القرار كل من "أحمد عبد الرازق، والشقيقين زياد وعمرو عصام احمد يونس، وعوني رفعت، وناصر محمد نصار، ورمضان ابوالعنين"

كما قررت محكمة جنايات بنها، تجديد حبس أحمد محروس طرفه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.