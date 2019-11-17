مصر | ارتفاع عدد ضحايا حادث برج كهرباء أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا حادث برج كهرباء أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد المتوفين في حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم إلى 5 أشخاص، بعد وفاة هيثم فارس السيد 33 سنة، مقيم كفر الشيخ إثر إصابته بكسر بالحوض.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: كريم محمد ابراهيم، 28 سنة، مقيم، طلخا بالدقهلية، احمد ابراهيم مدين، 22 سنة، مقيم، طلخا بالدقهلية، ابو الوفا اسعد، 35 سنة، مقيم الصبريات دشنا بقنا، إبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا.

والمصابون هم سلامة مرسي على الغندور، 42 سنة، مقيم طلخا الدقهلية مصاب كسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد، 30 سنة، مقيم القيراطيين اوسم صدمة عصبية.

كان مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة كشف عن تفاصيل جديدة حول سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم، وتبين أنه حال إجراءات عمليات إحلال وتجديد ببرج الكهرباء، وقيام عددًا من العمال بفك البرج سقط عليهم.

وأوضح المصدر أن جزء كبير من البرج الكهرباء سقط بمياه نهر النيل، موضحًا أن قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة، تمكنوا من انتشال 4 جثامين، و3 مصابين.

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وأفاد المصدر في وقت سابق أن حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم، أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، وتم انتشال الجثامين والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفيات.

وسقط برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد مجدي عزيز مأمور مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط برج كهرباء ضغط عالي بقرية سقيل، نطاق المركز، وسقوط متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة.

