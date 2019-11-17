مصر | "استدراج 30 فتاة ليل" أبرزها.. قضايا هزت محافظة الجيزة في أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استدراج 30 فتاة ليل" أبرزها.. قضايا هزت محافظة الجيزة في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة الجيزة، خلال أسبوع قضايا مثيرة على الساحة، وكانت أبرزها استدراج شاب لتصويره في وضع سئ، وعلى الجانب الآخر كان حكم إخلاء سبيل فتاة العياط، بجانب ضبط الخليجي المزيف المتهم باستدراج 30 فتاة ليل.

خليجي مزيف يستدرج فتيات الليل

بداية الواقعة كانت باستغاثة فتاة بخطفها في سيارة بمنطقة بولاق الدكرور، وإقامة علاقة جنسية معها، ومن خلال الفحص تبين أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكون من 5 أشخاص وبينهم شخص يدعى أنه خليجي الجنسية ويستدرج الفتاة لإقامة علاقة جنسية معها بشقته التي تقطن بمنطقة أكتوبر، وتفاجئ الفتاة بوجود شباب آخرين ليقيموا علاقة جنسية معها.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة استدراج فتيات على يد 5 أشخاص بينهم شخص يدعي أنه خليجي الجنسية من الملاهي الليلية بشارع الهرم وإجبارهن على إقامة علاقة جنسية بعد أن تفاجئ الفتاة بوجود أشخاص آخرين يجبروها لإقامة علاقة جنسية، وتصويرهن عراه تحت تهديد السلاح، ولتهديدهن بعدم فضح أمرهن.



وأوضحت التحقيقات، أن أحد الأشخاص يجيد اللهجة الخليجية، وهو قائد التشكيل العصابي، يقوم باستدراج الفتيات لإقامة علاقة جنسية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وعن طريقهن يأخذ هاتفها ويستخدم أرقامها لاستدراج فتيات أخريات، وأنهم استدرجوا أكتر من 30 فتاة خلال عملهم الإجرامي.



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هندي يستدرج شاب ويلبسه قميص نوم

كانت القضية الأكثر اثارة، عندما قام رجل هندي الجنسية باستدراج شاب ويدعي "همام" البالغ من العمر 24 عامًا، خطيب نجلته وتدعى "أسماء"، بعد تهديده لها بعرض صور قام بسرقتها من على هاتفها الخاص وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي كشكل من الضغط عليها لموافقتها من الزواج منه بعد فسخ الخطوبة لمدة 3 أشهر.



وقام الرجل الهندي بتصويره الشاب "بقميص نوم حريمي" أعلى ملابسه، وذلك بعدما قام بتهديد خطيبته السابقة بنشر صورها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



أمرت نيابة كرداسة بشمال الجيزة، إخلاء سبيل هندي وزوجته وابنته وأبناء خالتها، بكفالة 3 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، كما تم إخلاء سبيل الشاب ويدعى "همام" بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات أمرت نيابة كرداسة بشمال الجيزة، إخلاء سبيل هندي وزوجته وابنته وأبناء خالتها، بكفالة 3 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، كما تم إخلاء سبيل الشاب ويدعى "همام" بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات براءة فتاة العياط وإخلاء سبيل المتهمين

وكان القضية المشهورة إعلاميًا ب"فتاة العياط" النصيب الأكبر في إثارة الجدل علي الساحة، فعقب إخلاء سبيلها من سراي النيابة، قرر النائب العام "حمادة الصاوي" أنه لا وجه لإقامه الدعوة، وهذا يدل على أن الفتاة تدافع عن نفسها وعن شرفها، مضيفة أن إدارة النائب في الفترة الاخيرة كانت لها توجه ملحوظ وادراته مختلفة عن من سبقوها تمامًا.



وعقب ذلك القرار الذي رحب به الجميع، أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإخلاء سبيل المتهمين "وائل" و"إبراهيم"، في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط" بضمان محل إقامتهما، وذلك بعد استدراجهما للفتاة أميرة أحمد وتسليمها لصديقهما الثالث لاغتصابها، ولكنها تمكنت من قتله.

