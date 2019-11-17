مصر | عاجل.. المشدد 6 سنوات لعصابة الاتجار بالبشر في عابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المشدد 6 سنوات لعصابة الاتجار بالبشر في عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر بمنطقة عابدين، بالسجن المشدد 6 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

ودفع المحامي سلامة خميس، محامي المتهمة الأولى، بعدم جدية التحريات، وبطلان القبض والتفتيش، كما دفع بعدم وجود حالات تلبس، وانتقاء أركان الجريمة.

وأسندت النيابة للمتهمين "حسنية حمدي، محمد جمال، محمود جمال، شادي عصام"، تهمة الاتجار في الطفلة "سما حاتم"، بأن قامت المتهمة الأولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ مالي، لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمين من الثاني للرابع بمساعدة المتهمة على بيع رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة على أكثر من مشترى مقابل مبالغ مالية، مما ألحق الطفلة الرضيعة بأضرار صحية وجسدية.