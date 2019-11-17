مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": حبس عصابة الخليجي المزيف.. وممثل يتهم زوجته بالجمع بين زوجين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": حبس عصابة الخليجي المزيف.. وممثل يتهم زوجته بالجمع بين زوجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"فضيحة في الوسط الفني".. ممثل مشهور يتهم زوجته بالجمع بين زوجين (تعرف عليه)
أفادت مصادر داخل النيابة، بمفاجآت جديدة في واقعة اتهام طبيب بشري وممثل لزوجته المذيعة بإحدى قنوات النيل المتخصصة لقيامها بالجمع بين زوجين، حيث اكتشف الواقعة من خلال وثيقة زواج مزورة عن طريق مأذون، وأن الممثل يدعى "محمد غنيم" الذي ظهر بدور خال الممثل "محمد رمضان" في مسلسل الأسطورة، وللتفاصيل اضغط هنا.
ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط برج الكهرباء بأوسيم
حصلت بوابة الخليج 365 على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم، والمتوفين هم كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، مقيم، طلخا بالدقهلية، أحمد ابراهيم مدين، 22 سنة، مقيم، طلخا بالدقهلية، أبو الوفا أسعد، 35 سنة، مقيم الصبريات دشنا بقنا، إبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وللتفاصيل اضغط هنا.
"مزق جسمه بسكين".. التحقيق مع مسجل تشاجر مع صديقه بالسلام
تباشر نيابة السلام، التحقيق في واقعة قيام مسجل خطر بتمزيق جسد صديقه بسبب مشاجرة بينهما مما أدت إلى إصابته بإصابات بالغة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وللتفاصيل اضغط هنا.
الأحد.. الحكم في دعاوى وقف عمومية نقابة المحاميين
حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، الدعاوى المقامة من، عزت جبريل ومصطفي شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوى وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحاميين، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجارى، للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجارى، وللتفاصيل اضغط هنا.
"قلب من حجر".. سائق يقتل سيدة حرقا ويرمي جثتها على الطريق بطنطا
كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة ( ربة منزل - سن 29 – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة ) بطريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة دائرة مركز شرطة طنطا، مصابة بحروق متفرقة وجرح غائر بالجبهة وغير واضحة الملامح، وللتفاصيل اضغط هنا.
"استدرجوا 30 فتاة وصوروهن عراة".. حبس عصابة "الخليجي المزيف" بالجيزة
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص قائدهم الشاب "الخليجي المزيف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج الفتيات من الملاهي الليلية أو عن طريق أرقام الهاتف المحمول، وتصويرهم عراه لإجبارهن لإقامة علاقة جنسية، وللتفاصيل اضغط هنا.