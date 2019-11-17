مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": حبس عصابة الخليجي المزيف.. وممثل يتهم زوجته بالجمع بين زوجين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": حبس عصابة الخليجي المزيف.. وممثل يتهم زوجته بالجمع بين زوجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"فضيحة في الوسط الفني".. ممثل مشهور يتهم زوجته بالجمع بين زوجين (تعرف عليه)

أفادت مصادر داخل النيابة، بمفاجآت جديدة في واقعة اتهام طبيب بشري وممثل لزوجته المذيعة بإحدى قنوات النيل المتخصصة لقيامها بالجمع بين زوجين، حيث اكتشف الواقعة من خلال وثيقة زواج مزورة عن طريق مأذون، وأن الممثل يدعى "محمد غنيم" الذي ظهر بدور خال الممثل "محمد رمضان" في مسلسل الأسطورة، وللتفاصيل اضغط هنا.

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط برج الكهرباء بأوسيم

حصلت بوابة الخليج 365 على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم، والمتوفين هم كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، مقيم، طلخا بالدقهلية، أحمد ابراهيم مدين، 22 سنة، مقيم، طلخا بالدقهلية، أبو الوفا أسعد، 35 سنة، مقيم الصبريات دشنا بقنا، إبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وللتفاصيل اضغط هنا.

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