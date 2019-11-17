مصر | عاجل.. تعرف على أسماء المحكوم عليهم بـ"حادث الواحات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على أسماء المحكوم عليهم بـ"حادث الواحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اليوم الأحد محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، النطق بالحكم بإعدام المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري شنقًا وقضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما وعاقبت 9 متهكين بالمشدد لمدة 10 سنوات وقضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 5 متهمين بالمشدد 3 سنوات وعاقبت متهم واحد بالحبس لمدة 3 سنوات قضت المحكمة ببراءة 30 متهما، وذلك في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.

ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

وجاء الحكم علي النحو التالي بحسب المحامي خالد المصري عضو اتحاد المحامين العرب:-

1 عمر محمود محمد امين السلماوي - براءة

2 اسلام وليد محمود عليوة تعيلب - براءة

3 احمد كمال محمد حسن الثور - ثلاث سنوات

4 احمد ايهاب محمد سالم حسن - براءة

5 محمود ياسر محمد عبدالرحمن - براءة

6 عبدالرحمن محمد زيدان محمد سلامة - ثلاث سنوات

7 احمد مجدي عبدالحميد فؤاد احمد - براءة

8 ياسر حسن عبدالحميد سليمان - ثلاث سنوات

9 عمرو رمضان عبدالعزيز نصر احمد - براءة

10 احمد رفعت زيدان عبدلله - براءة

11 عمار عيد ابراهيم ابراهيم بكري - براءة

12 اسلام طارق امين محمد احمد - براءة

13 مصطفى سيد محمود السيد منسي - براءة

14 ياسر عبدالرحمن محمد عبدالباري ملش - براءة

15 مصطفى عصام زكي صالح -براءة

16 محمود يوسف صديق يوسف باشا - براءة

17 عيد ابراهيم ابراهيم بكري غانم براءة

18 حازم حنفي احمد حنفي - عشر سنوات

19 عبدالحميد السيد محمد بعرة - براءة

20 باسم ابراهيم فتحي ابراهيم - براءة

21 ايمن السيد احمد السيد العطيش - عشر سنوات

22 احمد عبدالمنعم ابراهيم الخضراوي - مؤبد

23 عمار احمد علي ابراهيم الشاعر - براءة

24 صلاح السيد محمد السيد حسن - براءة

25 سيد السيد محمد السيد حسن - براءة

26 سيد سعيد سيد حسين باطلة - براءة

27 عبدالرحمن عبدالحميد السيد محمد بعرة - خمس سنوات

28 نادر عبدالرازق قطب عبدالرازق - ثلاث سنوات

29 محمد عبدالحميد السيد محمد بعرة - براءة

30 احمد محمود عيسى محمود شعلان - براءة

31 كامل احمد محمد سعيد صالح - ثلاث سنوات

32 احمد يحي محمد عبدالمجيد سرحان - براءة

33 محمد ضياء الدين عبدالمطلب محمد - خمس عشر سنة

34 محمد صلاح سيد عبدالجواد - ثلاث سنوات

35 علاء الدين ابراهيم محمد ابراهيم - مؤبد

36 رامز عبدالفتاح ابراهيم محمد - مؤبد

37 صلاح السيد سيد بعرة - براءة

38 محمد عادل جلال علي احمد طبل - براءة

39 محمد خلف حسين عبدالواحد مبارك - براءة

40 حسام محمد حسين محمد الصوان - براءة

41 مصطفى محمود محمد محمود الخولي - براءة

42 احمد صلاح احمد طلحة -براءة

43 عبدالرحيم محمد عبدلله المسماري - إعدام

44 عمار عبدالرحمن محمد عبدالباري ملش - براءة

45 محمد عبده علي عبده عجاج - عشر سنوات

46 انس محمد صابر ابو زيد عرب - عشر سنوات

47 محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي - عشر سنوات

48 شريف كمال الدين محمود محمد المغربي - عشر سنوات

49 حسين ظافر محسن محمد ظافر - عشر سنوات

50 محمد عبدالمنعم ابراهيم الخضيري - عشر سنوات

51 بلال ربيع عبدالمنجي ابراهيم العكيزي - مؤبد

52 محمود السيد عبدالمطلب محمد مهدي - عشر سنوات

53 أحمد زكريا أحمد محمد الجزار -مؤبد

والجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية، وقع الحادث يوم الجمعه 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية بالكيلو 135 طريث الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل 35 كم.

