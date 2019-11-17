أخبار مصر | وزير التعليم: تحميل قصة الصف الأول الثانوي على موقع الوزارة خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: تحميل قصة الصف الأول الثانوي على موقع الوزارة خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تساؤلات بعض أولياء الأمور بشأن قصة الصف الأول الثانوي، قائلا إن القصة موجودة على بنك المعروفة ولكنها ليست موجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وسيتم رفعها خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أنه يوجد محتوى اضافى للقصة من إعداد نهضة مصر على بنك المعرفة.

وأضاف الوزير خلال تصريحات له عبر جروب "أدعم طارق شوقي": "تعتمد المنظومة الجديدة للتقويم على قياس المهارات وبالتالى فإن موضوعات القراءة المقررة على الطلاب للتدريب على المهارات اللغوية ويأتى الامتحان لقياس المهارات اللغوية التى تدرب عليها التلميذ فى شكل موضوعات قراءة متحررة، وبهذا فإن اشتمال الامتحان على موضوعات مقررة يتعارض مع المنظومة الجديدة للتقويم".