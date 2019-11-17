أخبار مصر | تظاهرة حب بجامعة المنصورة في استقبال زاهي حواس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرة حب بجامعة المنصورة في استقبال زاهي حواس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل آلاف الطلاب اليوم الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق في جامعة المنصورة، حيث حرص الطلاب على حضور محاضرته الكبرى في الجامعة والتقاط الصور الخاصة معه.

وكان في استقبال حواس عمداء الكليات ومحافظ الدقهلية وعدد كبير من الأساتذة، وألقى محاضراه حول حضارة مصر القديمة وجاء فيها أن مصر بها ١٢٤ هرمًا أعظمها هرم خوفو الذى تشير كافة الأدلة لمصريته نافيا اتهام الصحف الأجنبية له بإخفاء أدلة عدم مصريته، ويعتقد حواس أن إيمان المصريين القدماء بالعالم الآخر هو سبب براعتهم فى كافة المجالات وخاصة بناء الأهرامات التى كانت المشروع القومى للمصريين والمكان الذى يحكم منه الملوك مصر.

ونفى حواس وجود الزئبق الأحمر فى المقابر الذى يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفيه من الأمراض، مشيرا لعدم وجود أدلة أثرية صارمة على زيارة بعض الأنبياء لمصر باستثناء لوحة مرنبتاح أو لوحة النصر التى نوهت بوجود سيدنا موسى عليه السلام في مصر.

واشار حواس أنه تم اكتشاف ٣٠٪ فقط من آثار مصر وأن النسبة الباقية مازالت أسرارها كامنة فى باطن الأرض، وأكد أنه حتى عام ١٩٨٣ كان يتم خروج الآثار المصرية من مصر بشكل قانونى حيث كان من المسموح للبعثات الأثرية الحصول على نصف ما تكتشفه ولكن بعد ذلك نشطت عمليات التهريب غير القانونية التى سيصدر مجلس النواب قريبا قرارات مغلظة بشأنها.

وأعلن عن قرب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المتحف المصرى الكبير ومنطقة الهرم وعزف أوبرا توت عنخ أمون خلال هذا الافتتاح، وأطلع حواس الحضور على حقيقة أن مكان به مومياوات مغلق لفترة طويلة تصل لآلاف السنين عند فتحه تخرج منه جراثيم غير مرئية مما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة التى يرجع إليها البعض أى مكروه يحدث للمنقبين عن الآثار بعد التنقيب، واستعرض بالصور أحدث اكتشافاته الأثرية فى وادى الملوك القرود.