أخبار مصر | شاهد | تفاصيل زيارة السيسي لـ ألمانيا.. والجالية المصرية تستقبل الرئيس بالأغاني الوطنية وهتافات "تحيا مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد | تفاصيل زيارة السيسي لـ ألمانيا.. والجالية المصرية تستقبل الرئيس بالأغاني الوطنية وهتافات "تحيا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فيديو.. تفاصيل أجندة السيسي على هامش اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا بألمانيا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، إلى ألمانيا استعدادا لمشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، وهى المبادرة التى أطلقتها ألمانيا مع الدول الأفريقية فى التعامل التجارى والاقتصادى.





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وتلك المبادرة أطلقتها ألمانيا فى عام 2017، لتنمية العلاقات الثنائية بين ألمانيا والدول الأفريقية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتعاون، وأن الهدف من تلك القمة دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول العشرين من خلال المشروعات المشتركة، حيث يتم الحديث عن تذليل العقبات بين المستثمرين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

واستقبلت الجالية المصرية في ألمانيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأعلام المصرية، وإذاعة الأغاني الوطنية، فضلًا عن الهتافات المستمرة: "تحيا مصر"

وسيعقد الرئيس السيسى لقاءات ثنائية مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، حيث يتم بحث التعاون الثنائى فى كافة المجالات خاصة الملفات التجارية والأمنية.

وسيلتقي بداية من الغد في برنامجه بمجموعة من رجال الأعمال رؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية وذلك فى إطار جهود مصر لجذب الاستثمارات الألمانية والأوربية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.