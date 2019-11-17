أخبار مصر | تقليل معدل الوفيات والوقاية من المخاطر.. تعرف على أهداف مبادرة "أعرف واحمي نفسك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقليل معدل الوفيات والوقاية من المخاطر.. تعرف على أهداف مبادرة "أعرف واحمي نفسك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة القوى العاملة، مبادرة "أعرف واحمي نفسك" والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة بين العاملين في منشآتهم بقطاع الكيماويات والبترول والمراكز الطبية والمقاولات وأماكن العمل الأكثر خطورة.

ووصلت المبادرة إلى العديد من المحافظات وعلى رأسها البحر الأحمر والسويس والقاهرة الجديدة والإسماعيلية الإسكندرية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وترصد "الخليج 365" أهم ما تهدف إليه المبادرة في نقاط:-

- التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها

- التعامل مع خطة الطوارئ

- التعرف على قوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية

- الوصول إلى بيئة عمل آمنة

- التوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة العمل

- نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية

- كيفية التعامل مع المخاطر المختلفة

- رفع المستوى الثقافى للعمال

- تفعيل خطط الطوارئ وتقييم المخاطر

- الوقاية من الحوادث الجسيمة بأهم المصانع الحديثة والضخمة في مصر

