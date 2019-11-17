أخبار مصر | البرلمان يوافق على قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط مبدئيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط مبدئيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومة رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، من حيث المبدأ.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، قرارين لرئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

حيث أحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أيضًا.