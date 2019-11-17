أخبار مصر | منها موفرات ذكية.. مصنع 45 الحربى يقدم حلول عبقرية لمشكلة المياه بأيدي مصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منها موفرات ذكية.. مصنع 45 الحربى يقدم حلول عبقرية لمشكلة المياه بأيدي مصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مشكلة المياه تظهر علي الساحة العالمية واضطرت الدول إلي عقد المؤتمرات العالمية للوصول إلي حلول جذرية لتلك المشكلة والتي تتفاقم يومًا بعد يوم، مما جعل القائمين علي حل تلك المشكلة ينظرون نظرة متشائمة إلي مستقبل المياة في العالم، لدرجة أن توقعاتهم المستقبيلية تشير إلي أن الحرب القادمة ستكون حرب مياة، ولعدم توافر أي وسيلة لتوفير المياة لدي الباحثين اتجهت جميع الجهود المبذولة إلي حل المشكلة نظريًا من خلال التوعية والارشاد بضرورة اهتمام المواطنين بالعمل علي عدم إهدار الماء لما له من أهمية في حياتنا من خلال غلق الصنبور أثناء الاستخدامات الشخصية للانسان.



ولكون الحلول النظرية ليس لها أي تأثير مباشر فكان الدور الذي قام به مصنع " 45 " التابع للهيئة العامة للإنتاج الحربي وهو التحول إلي الحلول العملية لترشيد المياه وذلك باستخدام موفر المياة الذكي وهو نظام متطور يعتبر طفرة في مجال ترشيد المياة وإيجاد حل بديل لمشكلة ندرة المياه التي تعاني منها العديد من الدول، ويتكون هذا النظام من قطع ذكية غاية في البساطة قمة في التكنولوجيا ويعطي نتائج مبهرة منذ الاستخدام الأول.



وتعتبر شركة المعصرة للصناعات الهندسية احدي شركات الهيئة القومية للانتاج الحربي واحدي قلاع الصناعات بجمهورية مصر العربية والتي انشأت عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان، وهي الأن تعمل علي استغلال الطاقات المتاحة للشركة ومشاركة في خطة التنمية الاقتصادية للدولة ودعم الاقتصاد القومي فقد بدأت الشركة في إنتاج منتجات مدنية استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، والمساهمة في وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المجتمع المصري في العصر الحديث، وعلي رأسها مشكلة المياة وتوفيرها بأبسط الطرق وأكثرها فاعلية.

وينتج مصنع " 45 " للهيئة " موفر المياه الذكي "، وهو أحدث تكنولوجيا ألمانية لتوفير المياه بأيدي مصرية ويعمل علي توفير ما يزيد عن 75% من المياة بدون التأثير علي كفاءة استخدام المياة، وهو مصمم للمنازل والفنادق والجهات الحكومية وحنفيات المياة ويناسب جميع أنواع الخلاطات ويمتاز بكونه قادر علي تدفق المياه بشكل ثابت عند جميع الضغوط، كما يمتاز بسهولة الفك والتركيب والتنظيف، وله مقاسات مختلفة للحمامات والمطابخ وأشكال انسيابية للمياة وعمر افتراضي طويل وضمان من الهيية القومية للإنتاج الحربي.



ومن مميزات الموفر الذكي تجنب الاسراف في المال، فهو يعمل علي توفير 50% من المال المدفوع في تكلفة المياة وكذلك المدفوع في الصرف الصحي إلي جانب توفير في الكهرباء الخاصة برفع المياة من الخزانات وكذلك تسخين المياة طوال العام عدا شهور الصيف.



ويعتبر أكثر من 95% من مخارج المياه مصنوعة من الحديد الذي لا يقاوم الصدأ، مما يجعل مخارج المياه مسمومة، بالاضافة إلي البكتريا التي تجد مكانًا مناسبًا لها وهنا تقع الكارثة، إذ أن بعض الناس يتناولون هذا الماء كماء شرب والبعض يتناوله كاستخدام ظاهري وفي جميع الحالات تكون اصابات الحلق أو المعدي أو الكلي وغيرها وبالتالي التاُير بالسلب علي صحة الأنسان وهو ما تم تجنبه في تنصيع موفر المياة الذكي والذي تم تصنيعه من مواد لا تضر بصحة الانسان ولا تؤثر علي تركيب المياة الرئيسية.

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كما ينتج المصنع "عداد المياه الميكانيكي"، ويصل متوسط معدل سريان في العداد ما بين 3-20 متر مكعب في الساعة وهو جاف تمامًا ومحمي من الرواسب والأتربة ويتم تركيبه في الوضع الأفقي والأجزاء التي تمر فيها المياة تتحمل ضغوط عالية وغير قابلة للتأكل وغير سامة ويمكن قراءة العداد بسهولة ويتحمل العداد درجة حرارة المياة حتي 50 درجة مئوية.



ويمتاز عداد المياه ذات الدفع المسبق بوجود مسجل معزول عن المياة وهو الكتروني ويعمل بطريقة السداد المقدم بواسطة بطاقات نقل المعلومات ويمكن تهيئته ليعمل ضمن منظومة القراءه الآلية من خلال وسائط نقل المعلومات ويقدم هذا الطراز من العدادات العديد من الحلول لنظام السداد المقدم من خلال البطاقات الممغنطة أو من خلال كروت الشحن الكودية بالاضافة إلي تطبيقات الهواتف النقالة.



وقال المهندس "عبد المنعم هنداوي" رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، أن الشركة تسعي من خلال عمالها ومهندسيها علي مدار أربع سنوات سابقة علي ايجاد حلول حقيقية وجذرية للمساهمة في حل مشكلة المياه التي تواجهه الكثير من الدول ومنها مصر خلال الفترات الزمنية القادمة، وهو ما دفع الشركة إلي إيجاد حلول في غاية البساطة لتوفير المياة والأموال بالتعاون مع الجانب الالماني لانتاج موفرات المياه الذكية والتي توفر ما يزيد عن 75% من المياة المستخدمة.



ونوه المهندس "عبد المنعم"، أن الموفرات الذكية للمياة والتي تنتجها شركة المعصرة للصناعات الهندسية قد اجتازت بنجاح كافة الاختبارات التي اجراها مركز بحوث الأسكان والبناء ونالت شهادات معتمدة تؤكد كفاءتها تحت كافة الضغوط، كما نالت الاعتماد من الجانب الألماني الذي تتعاون معه الشركة وحصلت علي العديد من شهادات الجودة الألمانية.



وأضاف أن الشركة تعمل في الوقت الراهن علي إرسال بعثات لدراسة السوق الافريقي لتوريد موفرات المياة في الدول التي تعاني من نفس المشكلة وحظيت باعجاب العديد من الدول الافريقية الصديقة ومنها دولة " غانا " والتي راسلت الشركة تمهيدًا لتوقع عقود مرتقبة.



وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة المعصورة، أن الشركة بصدد إنشاء مصنع جديد لإنتاج " الخلاطات " المختلفة الأشكال والمقاسات بالتعاون مع شركة اسبانية رائدة في ذلك المجال لتوفير ملايين الدولارات التي تستهلكها مصر في استيراد الخلاطات من الخارج.

