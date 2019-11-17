أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" تناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بقضية القدس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" تناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بقضية القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اليوم لجنة القدس والحوار والمجتمعات الإسلامية اجتماعها الشهري بحضور د. نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ود. حسن القصبي مساعد الأمين العام لشؤون البحث العلمي ود. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات والسادة أعضاء اللجنة من أعضاء مجمع البحوث، وذلك لبحث الأمور المعروضة على اللجنة خلال الفترة الحالية.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن اللجنة تعمل على المساهمة في دراسة الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية ومكانة القدس والمسجد الأقصى في نفوس المسلمين، وذلك من النواحي الشرعية والاجتماعية والتاريخية، وكيفية مساندة القضية على المستوى الدولي من خلال بيان تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الدينية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حق الحياة والعيش الآمن للشعب الفلسطيني.